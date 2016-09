RTL Crime 04:55 bis 05:45 Dokumentation Medical Detectives - Geheimnisse der Gerichtsmedizin Eigen Fleisch und Blut USA 1995-2005 Stereo 16:9 Merken Alton/Illinois: Die junge Mutter Paula Sim bringt gegen 22.30 Uhr den Müll nach draußen, als eine maskierte, bewaffnete Person sie ins Haus zurückdrängt und ihr einen Schlag auf den Kopf versetzt. Paula wird bewusstlos und erwacht erst, als ihr Mann 45 Minuten später nach Hause kommt. Dann bemerken die beiden, dass ihre sechs Wochen alte Tochter Heather verschwunden ist. Obwohl die Polizei die Gegend tagelang mit Suchhunden durchkämmt, findet sich keine Spur des Mädchens. Einige Zeit später findet man in einer Mülltonne ein Baby, das man als Heather identifiziert. Als sich dann auch noch herausstellt, dass schon einmal ein Baby der Sims entführt wurde, gerät Paula unter Verdacht... Szenenwechsel: Als Darlie Routier und ihr Mann Darin mitten in der Nacht aufwachen, finden sie in ihrem Wohnzimmer die blutüberströmten Körper ihrer Söhne Damon und Devon. Während Darlie den Polizeinotruf wählt, versucht Darin seine Söhne wieder zu beleben, doch zu spät: Devon, der zwei lange Stichwunden im Brustkorb hat, ist bereits tot, sein jüngerer Bruder Damon stirbt auf dem Weg ins Krankenhaus. Nur der jüngste Sohn der Familie, der sieben Monate alte Drake, liegt friedlich schlafend in seinem Bettchen. Der Fall stellt die Polizei vor ein Rätsel: Im Haus wurde nichts gestohlen. Das Rollo des Garagenfensters wurde zwar aufgeschnitten, aber es gibt keine Fingerabdrücke, und der Staub unter dem Fenster ist unberührt. Haben die Routiers der Polizei eine Lügengeschichte erzählt? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Medical Detectives

