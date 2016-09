RTL Crime 01:05 bis 01:55 Dokumentation Medical Detectives - Geheimnisse der Gerichtsmedizin Mord auf Raten Mord auf Raten USA 1995-2005 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 4: Im September wird der elf Monate alte Chad Shelton in ein Krankenhaus in Omaha eingeliefert, weil er sich fortwährend erbricht. Seine Eltern geben zu Protokoll, dass auch sie selbst einige Tage zuvor dieselben Symptome gehabt hätten. Erste Untersuchungen des Kindes ergeben, dass die Leberfunktion völlig abnorm ist und am ganzen Körper ungewöhnliche Blutungen aufgetreten sind. Einen Tag darauf fällt Chad ins Koma und stirbt kurze Zeit später. Eine Autopsie ergibt, dass seine Leber beinahe komplett zerstört ist. Wenig später erkranken auch die Eltern des Kindes schwer und werden im kritischen Zustand ins Krankenhaus eingeliefert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Medical Detectives