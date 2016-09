RTL Crime 22:00 bis 22:45 Mysteryserie Intruders - Die Eindringlinge Hör genau zu! USA 2014 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 2: Verzweifelt versucht Jack, Amy in Seattle ausfindig zu machen, doch die Spur, der er nachgeht, lässt immer mehr Fragen aufkommen, was mit seiner Frau eigentlich passiert ist. Eine orientierungslose Madison findet sich plötzlich in einem Bahnhof wieder. Dabei hat sie ein Bahnticket nach Seattle, einen Umschlag mit Geld und einen mysteriösen Schlüssel. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: John Simm (Jack Whelan) Mira Sorvino (Amy Whelan) James Frain (Richard Shepherd) Tory Kittles (Gary Fisher) Millie Bobby Brown (Madison O'Donnell) Andrew Airlie (Todd Crane) Sonya Salomaa (Allison O'Donnell) Originaltitel: Intruders Regie: Eduardo Sánchez Drehbuch: Michael Marshall Smith, Glen Morgan Musik: Bear McCreary Altersempfehlung: ab 12