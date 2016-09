RTL Crime 21:15 bis 22:00 Mysteryserie Intruders - Die Eindringlinge Sie war nur ein Provisorium USA 2014 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 1: Der ehemalige Polizist Jack Whelan genießt mittlerweile nur noch sein privates Glück mit Ehefrau Amy - bis diese plötzlich spurlos verschwindet. Ein früherer Schulfreund bittet ihn um Mithilfe bei der Ermittlung in einem Mordfall. Jack stößt dabei auf einen mysteriösen Geheimbund, in dessen Zentrum der Verschwörung Amy zu stehen scheint. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: John Simm (Jack Whelan) James Frain (Richard Shepherd) Millie Bobby Brown (Madison O'Donnell) Tory Kittles (Gary Fischer) Mira Sorvino (Amy Whelan) Karin Konoval (Bobbi Zimmerman) Tom Butler (Brad Zimmerman) Originaltitel: Intruders Regie: Eduardo Sánchez Drehbuch: Glen Morgan, Michael Marshall Smith Musik: Bear McCreary Altersempfehlung: ab 12