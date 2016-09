RTL Crime 20:15 bis 21:15 Serien Der Anwalt des Teufels GB 2013 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken 1. Staffel, Folge 3: Der Gerichtsprozess beginnt und Burtons schlimmste Befürchtungen werden wahr: Maggie lenkt vor Gericht die Aufmerksamkeit darauf, dass nicht zweifelsfrei nachgewiesen werden kann, dass Foyle am Tatort war. Und das, obwohl die Polizei dort sogar DNS-Spuren des Angeklagten sicherstellen konnte. Für Burton gibt es nur noch einen Weg, Kates Tod zu rächen: Selbstjustiz. Mithilfe eines Kriminellen, den er vor einiger Zeit vertreten hat, holt der Anwalt Informationen über Foyle ein und folgt ihm schließlich in dessen Landhaus in Schottland. Bevor Burton in dieses eindringt, präpariert er sein Messer jedoch mit einer Substanz, auf die Foyle allergisch reagiert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: David Tennant (Will Burton) Toby Kebbell (Liam Foyle) Michael Cochrane (Richter) Sophie Okonedo (Maggie Gardner) Kate Dickie (Jenny) Roy Marsden (Peter Simpkins) Ashley Jensen (Kate Burton) Originaltitel: The Escape Artist Regie: Brian Welsh Drehbuch: David Wolstencroft Kamera: David Higgs Altersempfehlung: ab 16