RTL Crime 19:30 bis 20:15 Krimiserie Profiler Proteus USA 2000 Stereo 16:9 Merken 4. Staffel, Folge 77: Durch Stiche in den Rücken, möglicherweise mit einem Eispickel, werden drei Männer getötet: ein Lehrer, ein Polizist, ein Wachmann, allesamt Autoritätspersonen. Steckt eine Frau hinter dieser Mordserie? Ein Pfarrer scheint der Serienkillerin entkommen zu sein und führt Rachel und Bailey auf die richtige Spur. Deborah, eine Frau, die als Freiwillige in seiner Suppenküche gearbeitet hat, war kurz zuvor noch als Prostituierte unter anderem Namen aufgefallen. Die VCTF kann sie schließlich als Pamela identifizieren. Seit zahlreichen schmerzhaften Rückenmarkspunktionen in ihrer Kindheit, für die sie ihrem Vater die Schuld gibt, leidet die junge Frau unter Persönlichkeitsspaltung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jamie Luner (Rachel Burke) Robert Davi (Bailey Malone) Julian McMahon (John Grant) Roma Maffia (Grace Alvarez) Peter Frechette (George Findley) Marcia Cross (Pamela) Gregory Itzin (Joel Marks) Originaltitel: Profiler Regie: P.J. Pesce Drehbuch: Cynthia Saunders, Hans Beimler Musik: Jeff Rona Altersempfehlung: ab 12