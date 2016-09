RTL Crime 14:55 bis 15:40 Krimiserie CSI: NY Kofferleiche USA, CDN 2011 Stereo 16:9 Merken 7. Staffel, Folge 20: Bereits zum zweiten Mal in acht Monaten müssen sich Mac und sein Team mit einer jungen Frauenleiche im Central Park befassen, die zwei tiefe Stichwunden direkt über dem Herzen aufweist. In beiden Fällen wurden die Opfer zudem von einem Linkshänder ermordet und anschließend nackt im Park abgelegt. Für die Ermittler besteht damit kein Zweifel mehr: In der Stadt treibt offensichtlich ein Serienkiller sein Unwesen. Lindsay stößt im schlammigen Boden am Fundort der Leiche auf den auffälligen Abdruck eines Sohlenprofils. Der dazugehörige Schuh stammt aus einer streng limitierten Produktion und führt die Ermittler zu dem Kunstsammler Charles Martin. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gary Sinise (Mac Taylor) Sela Ward (Jo Danville) Carmine Giovinazzo (Danny Messer) Hill Harper (Sheldon Hawkes) Eddie Cahill (Don Flack) Anna Belknap (Lindsay Monroe Messer) Peter Fonda (William Hunt) Originaltitel: CSI: NY Regie: Eric Laneuville Drehbuch: John Dove Kamera: Marshall Adams Musik: Bill Brown Altersempfehlung: ab 12