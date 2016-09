Sky Nostalgie 11:25 bis 12:20 Serien Bonanza Gallagher's Söhne USA 1962 Merken Nach dem Tod ihres Vaters will Hoss die burschikosen Mädchen Charlie und Will zu ihrer Tante bringen. Doch die Waisen haben ein Geheimnis. Unversehens bekommt es Hoss mit einer Horde Gangstern zu tun. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lorne Greene (Ben Cartwright) Michael Landon (Little Joe Cartwright) Dan Blocker (Hoss Cartwright) Pernell Roberts (Adam Cartwright) Eileen Chesis (Will) Larrian Gillespie (Charlie) Craig Curtis (Tully) Originaltitel: Bonanza Regie: Christian Nyby Drehbuch: David Dortort, Dick Nelson Kamera: Haskell B. Boggs Musik: David Rose