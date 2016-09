Jakob (Matthew Modine) muss viele Kämpfe auf sich nehmen, um die Frau, die er liebt und das Land, das Gott ihm zugedacht hat, zu bekommen. Er erreicht alles, was er will, aber zu einem hohen Preis. - Aufwändige, bildgewaltige Verfilmung über den Urvater des israelitischen Volkes. In Google-Kalender eintragen