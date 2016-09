Sky Nostalgie 13:20 bis 14:15 Serien High Chaparral Der Friedenstifter USA 1968 Merken Billy Blue versucht Kelly, einem Abgesandten des Präsidenten, zu helfen. Sie wollen Frieden mit den Indianern stiften. Dabei verliebt er sich in Kellys Stieftochter Mondfeuer. Diese ist bei Indianern aufgewachsen. Schon bald sitzt Billy Blue zwischen allen Stühlen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Leif Erickson ("Big" John Cannon) Cameron Mitchell (Buck Cannon) Mark Slade (Billy Blue Cannon) Henry Darrow (Manolito) Linda Cristal (Victoria Cannon) Don Collier (Sam) Victor Jory (Kelly) Originaltitel: The High Chaparral Regie: Richard Benedict Drehbuch: John Staff Niendorff Kamera: Harkness Smith Musik: Harry Sukman Altersempfehlung: ab 12