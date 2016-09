TNT-Serie 03:00 bis 03:45 Mysteryserie Pretty Little Liars Unter jedem Stein ... USA 2015 16:9 Merken Alle Hinweise führen zu dem Schluss, dass Lesli "A" sein muss. Doch bevor die Freundinnen mit ihrer Vermutung zur Polizei gehen, wollen sie noch konkrete Beweise finden. Während sie ihre Nachforschungen vorantreiben und intensivieren, werden "A"s Drohungen immer schlimmer. Emily erhält ein überraschendes Angebot und Spencer wird von ihrer Familie gedrängt, endlich eine Entscheidung zu treffen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Troian Bellisario (Spencer Hastings) Ashley Benson (Hanna Marin) Tyler Blackburn (Caleb Rivers) Lucy Hale (Aria Montgomery) Ian Harding (Ezra Fitz) Laura Leighton (Ashley Marin) Shay Mitchell (Emily Fields) Originaltitel: Pretty Little Liars Regie: Chad Lowe Drehbuch: Oliver Goldstick, Maya Goldsmith, I. Marlene King, Sara Shepard Musik: Mike Suby