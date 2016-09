TNT-Serie 01:30 bis 02:15 Serien Reign Clans USA 2016 Merken Schottland hat sich in eine verräterische Welt verwandelt und Mary muss ihre Identität geheim halten, bis sie herausgefunden hat, wem sie trauen kann. Am englischen Hof gefährdet Elizabeth ihr Ansehen mit einem untragbaren Verehrer. Doch als Lola eingreift um ihr zu helfen, stellt die Queen ihre Motive in Frage. Charles heckt derweil einen Plan aus, um Catherine ihrer Macht zu entledigen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Adelaide Kane (Queen Mary Stuart) Megan Follows (Catherine) Rachel Skarsten (Queen Elizabeth) Torrance Coombs (Sebastian) Celina Sinden (Greer Norwood) Anna Popplewell (Lady Lola) Jonathan Keltz (Leith Bayard) Originaltitel: Reign Regie: Fred Gerber Drehbuch: Gretchen J. Berg, Aaron Harberts