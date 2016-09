TNT-Serie 23:15 bis 00:00 Krimiserie Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen Vater und Sohn USA 2007 16:9 Merken Auf einer Mülldeponie wird die Leiche des seit 1984 vermissten Maurice Hall gefunden. Maurice hatte einen für seine Umwelt außergewöhnlichen und völlig absurden Traum: Er wollte Tänzer werden. Seine verstorbene Mutter hatte diesen Wunsch in ihm geweckt. Trotz aller Widerstände und Vorurteile bestand Maurice durch harte Arbeit die Aufnahmeprüfung an der Ballettschule, wenig später war er tot! Die Ermittler entdecken hinter seinem Mord überraschend eine zweite Tragödie. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kathryn Morris (Det. Lilly Rush) Danny Pino (Det. Scott Valens) John Finn (Lt. John Stillman) Jeremy Ratchford (Det. Nick Vera) Thom Barry (Det. Will Jeffries) Nathan Halliday (Maurice Hall) Tracie Thoms (Kat Miller) Originaltitel: Cold Case Regie: Mark Pellington Drehbuch: Meredith Stiehm Kamera: Paul M. Sommers Musik: Michael A. Levine