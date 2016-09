TNT-Serie 22:30 bis 23:15 Mysteryserie Pretty Little Liars Geschwisterdiebe USA 2015 16:9 Merken Charles hat bekannt gegeben, dass er seinen Geburtstag dieses Jahr zuhause bei den DiLaurentis verbringen will. Während Mr. DiLaurentis Ali und Jason so schnell wie möglich aus der Stadt bringen und vor ihrem Bruder verstecken will, sieht Jason eine gute Gelegenheit, Charles endlich persönlich kennenzulernen. Auch die Freundinnen wissen nicht, was sie von dem angekündigten Besuch halten sollen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Troian Bellisario (Spencer Hastings) Ashley Benson (Hanna Marin) Tyler Blackburn (Caleb Rivers) Lucy Hale (Aria Montgomery) Ian Harding (Ezra Fitz) Laura Leighton (Ashley Marin) Shay Mitchell (Emily Fields) Originaltitel: Pretty Little Liars Regie: Bethany Rooney Drehbuch: Lijah Barasz Musik: Mike Suby