TNT-Serie 09:10 bis 09:55 Serien Revenge Folge: 51 Genugtuung USA 2013 16:9 Merken Charlotte greift Sara unter die Arme und hilft ihr dabei, einen Job zu bekommen. Conrad hat indes Bizzy Preston engagiert, die einst ein bekanntes Partygirl war und sich inzwischen als PR-Genie einen hervorragenden Ruf erarbeitet hat. Sie soll den Familiennamen Grayson wieder in einem guten Licht erscheinen zu lassen. Während Jack einen Neuanfang wagt, will Nolan Rache üben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Emily VanCamp (Emily Thorne) Madeleine Stowe (Victoria Grayson) Gabriel Mann (Nolan Ross) Henry Czerny (Conrad Grayson) Joshua Bowman (Daniel Grayson) Nick Wechsler (Jack Porter) Barry Sloane (Aiden Mathis) Originaltitel: Revenge Regie: John Scott Drehbuch: Mike Kelley, Christopher Fife Kamera: Cynthia Pusheck Musik: Fil Eisler

