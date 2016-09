TNT-Serie 05:15 bis 06:00 Mysteryserie Pretty Little Liars Die böse Saat USA 2011 16:9 Merken Aria, Emily, Hanna und Spencer fragen sich langsam, welche Gestalt das wahre Böse eigentlich annehmen kann. Täglich werden ihre Angst und ihr Misstrauen größer. Doch das normale Leben muss weitergehen und so beschließt Aria, dass die Schulaufführung die perfekte Gelegenheit sei, Ezra näherzukommen. Doch was passiert, wenn ihr Vorhaben scheitert und die geheime Beziehung in Gefahr bringt? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Troian Bellisario (Spencer Hastings) Holly Marie Combs (Ella Montgomery) Lucy Hale (Aria Montgomery) Ian Harding (Ezra Fitz) Laura Leighton (Ashley Marin) Chad Lowe (Byron Montgomery) Shay Mitchell (Emily Fields) Originaltitel: Pretty Little Liars Regie: Paul Lazarus Drehbuch: Oliver Goldstick, Francesca Rollins, Maya Goldsmith Kamera: Dana Gonzales Musik: Michael Suby Altersempfehlung: ab 12