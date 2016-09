AXN 03:25 bis 03:55 Comedyserie House of Lies Die Frau des Jahres USA 2015 16:9 Merken 4. Staffel, Episode 11: Marty fürchtet einen Rückschlag von Denna und versucht, seinen Platz innerhalb der Firma zu sichern. Jeannie erhält ein spannendes Angebot. Roscoe wird in einen Zwischenfall in der Schule verwickelt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Don Cheadle (Marty Kaan) Kristen Bell (Jeannie Van Der Hooven) Ben Schwartz (Clyde Oberholt) Josh Lawson (Doug Guggenheim) Donis Leonard Jr. (Roscoe Kaan) Glynn Turman (Jeremiah Kaan) Michael Gladis (John Andrews) Originaltitel: House of Lies Regie: Daisy von Scherler Mayer Drehbuch: David Walpert Kamera: Peter Levy Musik: Clinton Shorter Altersempfehlung: ab 16