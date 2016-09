AXN 22:20 bis 22:50 Comedyserie House of Lies Schwere Geburt USA 2015 16:9 Merken 4. Staffel, Episode 12: Marty steht kurz davor, K&A zur größten Beratungsfirma der Branche zu machen. Allerdings muss er seine neuen skeptischen Mitarbeiter davon überzeugen, an Bord zu bleiben. Jeannie bringt ihr Kind zur Welt. Clyde, Doug und Kelsey warten auf ein Angebot. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Don Cheadle (Marty Kaan) Kristen Bell (Jeannie Van Der Hooven) Ben Schwartz (Clyde Oberholt) Josh Lawson (Doug Guggenheim) Donis Leonard Jr. (Roscoe Kaan) Glynn Turman (Jeremiah Kaan) Valorie Curry (Kelsey) Originaltitel: House of Lies Regie: Matthew Carnahan Drehbuch: Matthew Carnahan Kamera: Peter Levy Musik: Clinton Shorter Altersempfehlung: ab 16