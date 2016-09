AXN 20:15 bis 21:00 Actionserie Chicago Police Department Faire semblant USA 2015 16:9 Merken 3. Staffel, Episode 6: Eine ungewöhnliche verdeckte Ermittlung geht schief, und Ruzeks Zukunft hängt am seidenen Faden. Dann taucht eine Leiche auf, was eine interne Untersuchung in der Abteilung auslöst, die glaubt Teil einer verdeckten Operation der CIA zu sein. Teil 2 von 2. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jason Beghe (Hank Voight) Jon Seda (Antonio Dawson) Sophia Bush (Erin Lindsay) Jesse Lee Soffer (Jay Halstead) Patrick John Flueger (Adam Ruzek) Marina Squerciati (Kim Burgess) Laroyce Hawkins (Kevin Atwater) Originaltitel: Chicago P.D. Regie: Lin Oeding Drehbuch: Craig Gore, Tim Walsh Musik: Atli Örvarsson Altersempfehlung: ab 18