AXN 15:10 bis 16:10 Actionserie Spooks - Im Visier des MI5 Zwischen den Fronten GB 2007 16:9 6. Staffel, Episode 10: Das Team um Harry Pearce erfährt vom venezolanischen Geheimdienst, dass der Präsident des Landes bei seinem Besuch in London vom amerikanischen CIA-Agenten Annibal Rodriguez ermordet werden soll. Wenn der MI5 das verhindert, bietet der venezolanische Geheimdienst als Gegenleistung Informationen über ein geplantes Al-Kaida-Attentat auf eine britische Schule an. Zaf Younis' Leiche wird endlich gefunden. Folterspuren weisen auf einen grausamen Tod des Agenten hin. Schauspieler: Keeley Hawes (Zoe Reynolds) Rupert Penny-Jones (Adam Carter) Matthew Macfadyen (Tom Quinn) Hugh Simon (Malcom Wynn-Jones) Peter Firth (Harry Pearce) Originaltitel: Spooks Regie: Alrick Riley Drehbuch: Ben Richards Altersempfehlung: ab 16