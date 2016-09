AXN 06:50 bis 07:40 Actionserie Sea Patrol Die Bombe AUS 2009 16:9 Merken 3. Staffel, Episode 6: Während einer Patrouillenfahrt stellt die Mannschaft der Hammersley auf einem illegalen Fischerboot eine beträchtliche Menge Plastiksprengstoff sicher. Diesen großen Erfolge feiert die Crew an ihrem freien Abend an Land ausgelassen und feucht-fröhlich. Als Robert sich betrunken auf den Weg zur Hammersley macht, belauscht er zufällig ein Gespräch zweier militanter Umweltschützer, die ganz offensichtlich einen Anschlag auf ein Atommüllschiff planen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ian Stenlake (Mike "CO" Flynn) Lisa McCune (Kate "XO" McGregor) Saskia Burmeister (Nikki "Nav" Caetano) John Batchelor (Andy "Charge" Thorpe) Matthew Holmes (Chris "Swain" Blake) Jeremy Lindsay Taylor (Pete "Buffer" Tomaszewsk) David Lyons (Leading Seaman Josh 'ET' Holiday) Originaltitel: Sea Patrol Regie: Steve Mann Drehbuch: John Ridley Musik: Les Gock, Dinesh Wicks, Anthony Ammar, Adam Gock Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 370 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 130 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 130 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 130 Min.