Magazin Sarah Graham: Kochen in Kapstadt Gemeinsames Essen mit Fischern SA 2013 "Liebe geht durch den Magen" ist ein Leitsatz von Sarah Graham. Die junge Südafrikanerin wurde als Food-Bloggerin und Kochbuchautorin bekannt und demonstriert uns in der Serie "Kochen in Kapstadt" ihr Talent für die Entwicklung kreativer Rezepte. Originaltitel: Bitten: Sarah Graham cooks Cape Town