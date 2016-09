ARTE 15:25 bis 15:50 Dokumentation Kuba - Auf zu neuen Ufern D 2016 2016-10-03 08:55 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken "La Vida Cubana": Die Reise beginnt in der Hauptstadt Havanna. Die Zweimillionenstadt am Atlantischen Ozean ist die größte Metropole der Karibik. Wer die kubanische Lebensweise zwischen Feierlaune und Improvisationstalent kennenlernen will, bekommt diese hier in allen Facetten zu sehen - Musik, Kultur, Architektur und die typischen alten Autos, die das Straßenbild der Metropole bestimmen. Fernando begibt sich hier zunächst auf die Reise in seine eigene Vergangenheit: In einer Autowerkstatt trifft er einen alten Freund, mit dem er einst als Automechaniker die Oldtimer in Schwung hielt. Anschließend besucht er den legendären Club "Tropicana", in dem er seine Ausbildung als Sänger und Tänzer abgeschlossen hat. Sein alter Lehrer ist mittlerweile der künstlerische Leiter des weltberühmten Revuetheaters. Aber Fernando schaut auch in die Zukunft. Erst seit kurzem dürfen Privatpersonen Unterkünfte an Touristen vermieten, und Julia und Silvio gehörten zu den Ersten, die mit ihrer Pension diesen neuen Geschäftszweig betreiben. Auf seiner Reise begegnet Fernando auch zwei der größten Stars des Inselstaates: Der Trompeter Alexander Abreu und der Bildhauer und Allroundkünstler Kcho geben Einblick in die kulturellen Veränderungen von Fernandos Heimat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Kuba - Auf zu neuen Ufern Regie: Hasko Baumann