ARTE 09:25 bis 10:20 Dokumentation Pharao im heutigen Ägypten Gamal Abdel Nasser D 2012 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Am 25. Januar 1952 gleicht das Zentrum von Kairo einem Schlachtfeld. Die Menge fordert den Rückzug der britischen Kolonialtruppen aus ihrem Land und verlangt "Freiheit, Brot und soziale Gerechtigkeit". Am 23. Juli wird die Monarchie gestürzt. Im Februar 2011 skandiert das ägyptische Volk dieselben Parolen. Nur richtet sich sein Zorn diesmal gegen Husni Mubarak, der das Land drei Jahrzehnte lang mit harter Hand regierte. Nachdem die Ägypter im Zuge der Aufstände in der arabischen Welt in Massenprotesten auf die Straße gegangen waren, zwang die Armeeführung Mubarak am 11. Februar 2011 zum Rücktritt.Nach dem Sturz der Monarchie am 23. Juli 1952 durch einen Militärputsch unter Mohammed Nagib und Gamal Abdel Nasser wurde 1953 die Republik ausgerufen. Sechs Jahrzehnte lang folgte an der Spitze des Landes ein moderner Pharao auf den anderen. Von Gamal Abdel Nasser über Anwar el-Sadat bis hin zu Husni Mubarak war ein Ziel allen gemein: Ägyptens endgültige Ablösung von den ehemaligen Kolonialmächten und seine Verwandlung in einen modernen, laizistischen Musterstaat für den ganzen Kontinent. Der Dokumentarfilm "Pharao im heutigen Ägypten" beleuchtet die Geschichte der aufeinanderfolgenden Machtregime ab den 50er Jahren und erklärt, warum ihre Weichenstellungen für eine gefestigte Unabhängigkeit in der Revolution 2011 auf dem Tahrir-Platz mündeten.(1): Gamal Abdel NasserNach dem Militärputsch bestimmt Gamal Abdel Nasser ab 1954 als Präsident die Politik Ägyptens. Irgendwo zwischen Demokratie und Militärdiktatur versucht er einen maßgeschneiderten Sozialismus durchzusetzen, um die enormen Klassenunterschiede zu beseitigen. Aber der Zweck heiligt die Mittel: Die Regierung geht hart gegen Regimegegner vor, macht die Opposition mundtot und unterdrückt die Zivilgesellschaft dabei noch mehr. Nach Nassers unerwartetem Tod wirkt sein Sozialismus überholt. Sein Nachfolger wird Anwar el-Sadat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Pharao im heutigen Ägypten Regie: Jihan El-Tahri

