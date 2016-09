TNT Film 07:20 bis 08:55 Fantasyfilm L.I.S.A. - Der helle Wahnsinn USA 1985 16:9 20 40 60 80 100 Merken Die beiden Nerds Gary und Wyatt sind wenig beliebt an ihrer Highschool, haben keinen Erfolg bei Mädchen und beschäftigen sich in ihrer Freizeit gerne mit Science-Fiction und Computern. Nachdem sie Frankenstein im Fernsehen gesehen haben, versuchen die beiden, die perfekte Frau zu erschaffen. Unerwarteterweise gelingt ihnen das tatsächlich und so mischt die Traumfrau bald die Vorstadt auf. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anthony Michael Hall (Gary Wallace) Kelly LeBrock (Lisa) Ilan Mitchell-Smith (Wyatt Donnelly) Bill Paxton (Chet Donnelly) Suzanne Snyder (Deb) Judie Aronson (Hilly) Robert Downey (Ian) Originaltitel: Weird Science Regie: John Hughes Drehbuch: John Hughes Kamera: Matthew F. Leonetti Musik: Ira Newborn Altersempfehlung: ab 12

