TNT Comedy 01:20 bis 01:45 Comedyserie 2 Broke Girls Trans-Aktionen USA 2015 16:9 Max und Caroline stecken wieder einmal in Schwierigkeiten. Eigentlich wollten sie nur einem verrückten Künstler eine Abfuhr erteilen, doch stattdessen bringen sie die gesamte Homosexuellen-Gemeinde der Stadt gegen sich auf. So wird bald nicht nur der Cupcake-Laden gemieden, sondern auch Hans Diner. Die beiden müssen sich dringend etwas einfallen lassen, bevor alles den Bach runtergeht. Schauspieler: Kat Dennings (Max Black) Beth Behrs (Caroline Channing) Jonathan Kite (Oleg) Garrett Morris (Earl) Matthew Moy (Han Lee) Michael Cyril Creighton (Ich) Jennifer Coolidge (Sophie Kachinsky) Originaltitel: 2 Broke Girls Regie: David Trainer Drehbuch: Justin Sayre Kamera: Christian La Fountaine