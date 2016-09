Der Teufel persönlich muss seine Nachfolge klären, doch das ist gar nicht so einfach: Zwei seiner Söhne sind auf die Erde geflohen, um ihrem Vater Konkurrenz zu machen und den Leuten schon im Leben Schreckliches anzutun. Nun soll der dritte Sohn es richten: Er wird nach New York geschickt, um seine Brüder zurückzuholen. Doch der nette Nicky ist mit dem Leben auf der Erde heillos überfordert! In Google-Kalender eintragen