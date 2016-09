TNT Comedy 20:15 bis 20:40 Comedyserie 2 Broke Girls Das große Fressen USA 2016 16:9 Merken Es scheint sich etwas Ernstes zwischen Max und Randy anzubahnen. Nun hat der Anwalt auch noch einen Job in New York in Aussicht. Das würde bedeuten, dass er auch Max öfters sehen könnte. Die sonst so schlagfertige Kellnerin ist mit der Situation überfordert. Ein Abendessen in einem hippen Restaurant macht die Sache noch komplizierter. Max stellt sich die Frage, ob sie und Randy im Alltag wirklich zusammenpassen?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kat Dennings (Max Black) Beth Behrs (Caroline Channing) Jonathan Kite (Oleg) Garrett Morris (Earl) Matthew Moy (Han Lee) Ed Quinn (Randy) Jennifer Coolidge (Sophie Kachinsky) Originaltitel: 2 Broke Girls Regie: Katy Garretson Drehbuch: Rob Sheridan Kamera: Chris La Fountaine