TNT Comedy 13:30 bis 13:50 Comedyserie Hot in Cleveland Nackte Tatsachen USA 2014 16:9 Merken Melanie macht sich große Sorgen, dass ihr neuer Nachbar Jack sie zufällig gesehen hat, wie sie nackt durch die Wohnung getanzt ist. Der hat jedoch nicht Melanie erspäht, sondern Joy, die gerade mit einem Bekannten Sex hatte. Während Victoria keine Ahnung hat, worum es in ihrer neuen Fernsehserie gehen soll, will Elka eine Party veranstalten, um die Entscheidung eines Stadtrats zu beeinflussen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Valerie Bertinelli (Melanie Moretti) Jane Leeves (Joy Scroggs) Wendie Malick (Victoria Chase) Betty White (Elka Ostrovsky) Timm Sharp (Zed) Rhys Darby (Jack) Bryce Johnson (Dylan) Originaltitel: Hot in Cleveland Regie: John Whitesell Drehbuch: Sebastian Jones Musik: Ron Wasserman