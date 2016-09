TNT Comedy 09:30 bis 09:55 Comedyserie Keine Gnade für Dad Romantik nach Plan USA 2003 16:9 Merken Lily hat sich bei Brad beschwert, dass sie noch nie etwas Besonderes unternommen haben. Diesen Vorwurf will Brad nicht auf sich sitzen lassen und plant daraufhin den perfekten romantischen Abend, einschließlich Kutschfahrt im Central Park. Sein straffer Zeitplan verdirbt Lily allerdings die Freude. Henry überführt seine Eltern indes der Lüge und wird von ihnen mit einer Katze bestochen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Donal Logue (Sean Finnerty) Megyn Price (Claudia Finnerty) Kevin Corrigan (Eddie Finnerty) Lynsey Bartilson (Lily Finnerty) Griffin Frazen (Jimmy Finnerty) Jake Burbage (Henry Finnerty) Bret Harrison (Brad O'Keefe) Originaltitel: Grounded for Life Regie: John Blanchard Drehbuch: Bill Martin, Mike Schiff, Jeff Astrof, Mike Sikowitz Kamera: Alan Keath Walker, Victor Goss Musik: Ben Vaughn Altersempfehlung: ab 6

