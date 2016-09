Kinowelt 23:10 bis 00:50 SciFi-Film The Last Days E, F 2013 16:9 20 40 60 80 100 Merken Auf der Erde ist eine rätselhafte Epidemie ausgebrochen: Die Menschen werden von einer unergründlichen Angst befallen, ins Freie zu gehen. Verlassen sie geschlossene Räume, sterben sie an durch Panikattacken verursachtem Herz- bzw. Kreislaufversagen. Es herrscht Ausnahmezustand - die Straßen sind leergefegt, alle Versorgungswege zusammengebrochen. In diesem Chaos begibt sich Marc zusammen mit seinem Schicksalsgefährten Enrique über unterirdische Tunnelsysteme auf die Suche nach seiner schwangeren Freundin Julia. Tief unter der Stadt herrscht das Recht des Stärkeren. Doch er ist bereit, alles zu riskieren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Quim Gutiérrez (Marc) José Coronado (Enrique) Marta Etura (Julia) Leticia Dolera (Andrea) Mikel Iglesias (Dani) Ivan Massagué (Lucas) Pere Ventura (Rovira) Originaltitel: Los últimos días Regie: Àlex Pastor, David Pastor Drehbuch: David Pastor, Àlex Pastor Kamera: Daniel Aranyó Musik: Fernando Velázquez Altersempfehlung: ab 16