Kinowelt 18:00 bis 20:15 Drama Little Buddha I, F, GB, FL 1993 16:9 20 40 60 80 100 Merken Der tibetanische Mönch Lama Norbu glaubt, in dem kleinen Amerikaner Jesse die Reinkarnation seines Lehrmeisters gefunden zu haben. Er reist nach Seattle, um ihm von den Lehren Buddhas zu berichten. Er erzählt dem Jungen die Geschichte Siddhartas, der vor 2.500 Jahren allen Luxus und Reichtum aufgab, und auf dem Höhepunkt seines asketischen Daseins zu Buddha wurde. Norbu überredet Jesses Eltern, ihr Kind in ein Kloster nach Buthan zu schicken, wo er einer Prüfung unterzogen werden soll. Das bildgewaltige Epos von Meisterregisseur Bernardo Bertolucci lockte allein in Deutschland über 600.000 Zuschauer in die Kinos! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Keanu Reeves (Prinz Siddharta / Buddha) Chris Isaak (Dean Conrad) Bridget Fonda (Lisa Conrad) Alex Wiesendanger (Jesse Conrad) Ruocheng Ying (Lama Norbu) Raju Lal (Raju) Greishma Makar Singh (Gita) Originaltitel: Little Buddha Regie: Bernardo Bertolucci Drehbuch: Mark Peploe, Rudolph Wurlitzer Kamera: Vittorio Storaro Musik: Ryuichi Sakamoto Altersempfehlung: ab 10