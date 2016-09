Kinowelt 16:30 bis 18:00 Trickfilm Der Mohnblumenberg J 2011 Nach einer Vorlage von Tetsurô Sayama 16:9 20 40 60 80 100 Merken Umi, 17 Jahre alt, ist Schülerin in Yokohama. Sie wohnt in einem alten Herrenhaus über dem Hafen. Jeden Morgen hisst sie dort ein Flaggensignal, einen Gruß an den Horizont und an die vorüberziehenden Schiffe. Eines Tages steht in der Schülerzeitung ein Artikel über dieses Ritual, geschrieben von Shun, einem Jungen, der Umi dabei oft beobachtet. Als Umi daraufhin die Redaktion der Zeitung aufsucht, verändert sich ihr bis dahin geordnetes Leben. Einerseits verlieben sich Shun und Umi schnell ineinander. Andererseits wird Umi durch Shun in die Aktivitäten einer Gruppe aufsässiger Schüler verwickelt, die sich in einem alten Holzhaus neben der Schule ein Jugendzentrum eingerichtet haben. Dieses Haus soll abgerissen werden, aber die jungen Nutzer protestieren energisch. Umi gefallen die engagierten Jungs und sie organisiert die Mädchen der Schule, um das Clubhaus zu renovieren. Während die Mädchen den Jungs zeigen, dass Protest nicht nur Reden, sondern auch Tun beinhaltet, vertieft sich die Liebe zwischen Umi und Shun. Bald stellen sie jedoch fest, dass es Geheimnisse über Shuns Herkunft gibt, die ihre Beziehung vielleicht ruinieren. Nun müssen Shun und Umi eine lang zurückliegende Liebesgeschichte ihrer Eltern aufklären, und gleichzeitig muss der Besitzer des Clubhauses überzeugt werden, dass es Wertvolleres gibt, als lukrativen Baugrund. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Kokuriko-zaka kara Regie: Gorô Miyazaki Drehbuch: Hayao Miyazaki, Keiko Niwa Kamera: Atsushi Okui Musik: Satoshi Takebe