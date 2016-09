Kinowelt 07:25 bis 09:00 Komödie Geliebter Spinner GB 1963 16:9 20 40 60 80 100 Merken Nominiert für den Goldenen Löwen, Venedig Billy Fisher, ein junger Angestellter bei einem Leichenbestatter, entflieht der Monotonie seines Alltags in das Reich der Phantasie. In dieser eingebildeten Welt wird er nacheinander zu einer Reihe romantischer, erfolgreicher und tatkräftiger Helden. Doch Billys Träume treiben ihn in die Enge, und mehr und mehr verstrickt er sich in das Netz seiner Lügen, das er ständig um sich webt. Seine Eltern schimpfen und drohen nur, in ihren verzweifelten Versuchen, Billy in rechte Bahnen zu lenken, während ihm seine Großmutter ihre Kommentare überhaupt nur in dritter Person zukommen lässt. Sein Liebesleben bringt zusätzlich Probleme mit sich. Barbara und Rita sind beide davon überzeugt, mit ihm verlobt zu sein, und ein "austauschbarer" Ring macht zwischen ihnen die Runde. Nur Liz, um die Billys Phantasiewelt immer zu kreisen scheint, versteht Billy. Sie ist sich sicher, dass den fabelhaften Erfolgen, die er in seiner Einbildung erzielt, eine wirkliche Überzeugung zugrunde liegt, dass er das Zeug zu einem Libretto-Schriftsteller habe, und sie versucht, ihn dazu zu überreden, seine Traumwelt abzuschütteln und sein Glück in London zu versuchen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tom Courtenay (Billy Fisher) Julie Christie (Liz) Wilfred Pickles (Geoffrey Fisher) Mona Washbourne (Alice Fisher) Finlay Currie (Duxbury) Ethel Griffies (Florence) Gwendolyn Watts (Rita) Originaltitel: Billy Liar Regie: John Schlesinger Drehbuch: Willis Hall, Keith Waterhouse Kamera: Denys Coop Musik: Richard Rodney Bennett Altersempfehlung: ab 16

