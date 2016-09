History 22:45 bis 23:30 Dokumentation Ancient Aliens - Special Edition Außerirdische Besucher USA 2014 Stereo 16:9 Merken Seit jeher gibt es Berichte von seltsamen Wesen, die nicht von dieser Erde zu stammen scheinen. Dabei könnte es sich um mehr als nur um Mythologie handeln. So könnten die Beschreibungen von himmlischen Besuchern mit Flügeln ein Beweis für den Kontakt mit Außerirdischen sein. Es gibt auch die Ansicht, dass es auf der Erde Riesen gab, die aus einer anderen Welt stammten. Vielleicht waren sie das Resultat eines Experiments mit menschlicher DNA. Die Geschichtsbücher könnten also Hinweise auf diese außerirdischen Besucher enthalten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Ancient Aliens Special Edition