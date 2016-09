History 20:15 bis 21:05 Dokumentation Geheimnisse des Universums - Rätsel der Menschheit Sodom und Gomorrha USA 2014 Stereo 16:9 Merken Die Geschichte von Sodom und Gomorrha berichtet von der Zerstörung zweier Städte durch einen Hagel aus Feuer und Schwefel. Astronomen, Archäologen und Bibelforscher ergründen die möglichen Fakten hinter diesem Mythos. Sie wollen herausfinden, ob dieses furchtbare Desaster wirklich stattgefunden hat. Bei zwei unterschiedlichen archäologischen Fundstätten am Toten Meer könnte es sich um die historischen Standorte der Sündenstädte handeln. Kürzlich entdeckte Funde deuten darauf hin, dass der Einschlag eines Asteroiden den Untergang von Sodom und Gomorrha verursacht haben könnte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Universe: Ancient Mysteries Solved Altersempfehlung: ab 12