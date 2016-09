History 15:10 bis 16:00 Dokumentation Outlaw Chronicles: Die Hells Angels Rockerkrieg USA 2015 Stereo 16:9 Merken Die Hells Angels mögen der berüchtigtste Motorradclub der Welt sein, aber nicht der einzige. In den Jahrzehnten seit der Gründung der Angels gab es viele Herausforderer. Dabei haben besonders die Mongols den Status der Angels als Spitzenreiter bedroht. Der frühere Hells-Angels-Anführer George Christie enthüllt die Geschichte hinter dem Krieg zwischen den Angels und den Mongols, der bereits seit 40 Jahren andauert. Es begann mit dem Streit um eine Frau, der sich zu Betrug und Mord steigerte. Christie erzählt von Schießereien sowie Anschlägen auf Clubhäuser und bei Biker-Beerdigungen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jeremiah Benjamin (Hells Angel) George Christie (Himself) Tamara Becker Cimmerian (Mama) Jay Dobyns (Himself) Beach Eastwood (Hells Angel) Bryan Hanna (Ass Kicker/Hells Angel) Ivan Katz (Big John/Hells Angel) Originaltitel: Outlaw Chronicles: Hells Angels Regie: Josh Richards