History 09:20 bis 10:05 Dokusoap Überleben im Sumpf Härtefall USA 2014 Stereo 16:9 Merken Ein Team ist fest entschlossen, sich um eine unerledigte Angelegenheit zu kümmern und kehrt daher zu einem abgelegenen Jagdrevier zurück. Sie hoffen, hier ihre letzten Alligatoren für diese Saison zu erlegen und damit den katastrophalen Saisonstart wettmachen zu können. Ein zweites Team ist hinter einem Alligator her, der ihnen immer wieder entwischt. Ein weiteres Team möchte sein Jagdlimit ausschöpfen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Troy Landry (Himself) R.J. Molinere (Himself) Jay Paul Molinere (Himself) Liz Cavalier (Herself) Bruce Mitchell (Himself) Ron Methvin (Himself) Junior Edwards (Himself) Originaltitel: Swamp People Musik: Bruce Hanifan, David Vanacore Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 250 Min. Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:54 bis 14:10

Seit 106 Min. Verklag mich doch!

Dokusoap

VOX 08:50 bis 09:50

Seit 50 Min. Frauentausch

Dokusoap

RTL II 08:55 bis 10:55

Seit 45 Min.