Syfy 20:15 bis 21:00 Mysteryserie Under the Dome Welt in Flammen USA 2015 Stereo 16:9 In Chester's Mill kommt es zu einem Anstieg der Selbstmordrate. Christines (Marg Helgenberger) Macht ist ungebrochen, und viele Bewohner sehen sich ohne ihre Anführerin schon dem Tod geweiht. Derweil scheint außerhalb der Kuppel die Welt unterzugehen. Ein verheerender Meteoritenregen verwüstet alles. Es scheint fast so, als böte die Kuppel einen sicheren Schutz. Im Inneren bilden sich Koalitionen, zum Beispiel zwischen Joe (Colin Ford) und Sam (Eddie Cahill) und zwischen Big Jim (Dean Norris) und Julia (Rachelle Lefevre). Bildergalerie Schauspieler: Mike Vogel (Dale "Barbie" Barbara) Rachelle LeFevre (Julia Shumway) Dean Norris (James "Big Jim" Rennie) Alexander Koch (James "Junior" Rennie) Marg Helgenberger (Christine Price) Kylie Bunbury (Eva Sinclair) Eddie Cahill (Sam Verdreaux) Originaltitel: Under the Dome Regie: David M. Barrett Drehbuch: Peter Calloway Kamera: Walt Lloyd Musik: A. Patrick Rose, W.G. Snuffy Walden