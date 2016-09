Syfy 03:30 bis 04:20 SciFi-Serie Torchwood Die Braut, der vor nichts graut GB 2008 Stereo 16:9 Merken Gwen (Eve Myles) und Rhys (Kai Owen) wollen heiraten und feiern ihren Junggesellenabschied. Am nächsten Morgen muss Gwen feststellen, dass sie hochschwanger ist. Kurz vor der abendlichen Feier war sie von einem Alien gebissen worden, der ihr dabei Alien-Nachwuchs implantiert hatte. Gwen und Rhys wollen die Hochzeit trotzdem stattfinden lassen. Dabei gerät Gwen in höchste Gefahr, will doch das Alien sein Kind aus ihr herausholen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: John Barrowman (Captain Jack Harkness) Eve Myles (Gwen Cooper) Naoko Mori (Dr. Toshiko Sato) Burn Gorman (Dr. Owen Harper) Gareth David-Lloyd (Ianto Jones) Kai Owen (Rhys Williams) Nerys Hughes (Brenda Williams) Originaltitel: Torchwood Regie: Ashley Way Drehbuch: Phil Ford Musik: Ben Foster Altersempfehlung: ab 16