Syfy 01:10 bis 01:55 SciFi-Serie Stargate: Universe Angedockt USA 2010 Stereo 16:9 Die Destiny findet ein im All treibendes Schwesternschiff der Antiker. Die Crew entdeckt darauf eine Stargate-Fabrik, die es ihnen ermöglichen würde, auf die Erde zurückzukehren. Als Colonel Telford (Lou Diamond Phillips) und sein Team die Energiereserven des Schwesternschiffs wieder herstellen, bringen sie sich unwissentlich in tödliche Gefahr. Auch Rush (Robert Carlyle) versucht seine Geheimnisse vor dem Rest der Crew zu verbergen. Schauspieler: Robert Carlyle (Dr. Nicholas Rush) Alaina Huffman (1st Lieutenant Tamara Johansen) Louis Ferreira (Colonel Everett Young) Ming-Na (Camille Wray) David Blue (Eli Wallace) Brian J. Smith (Lieutenant Matthew Scott) Jamil Walker Smith (Master Sergeant Ronald Greer) Originaltitel: Stargate: Universe Regie: Andy Mikita Drehbuch: Robert C. Cooper Kamera: James Alfred Menard Musik: Joel Goldsmith