Die Erde ist nach Atomkriegen und Naturkatastrophen im Jahr 2139 kaum mehr bewohnbar. Die Menschen leben in gigantischen Städten in völliger Anarchie. Einzige Ordnungsmacht sind die sogenannten Judges, in deren Händen die drei staatlichen Gewalten vereint sind. Der beste dieser Supercops ist Judge Dredd (Sylvester Stallone), das Produkt eines gentechnischen Experiments. Sein Bruder, der Verbrecher Rico (Armand Assante), hängt Dredd einen Mord an, um ihn aus dem Verkehr zu ziehen. Doch Dredd schlägt unerbittlich zurück. In Google-Kalender eintragen