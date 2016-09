Syfy 22:40 bis 23:35 SciFi-Serie Star Trek: Deep Space Nine Valiant USA 1998 Stereo 16:9 Merken Nog (Aron Eisenberg) und Jake (Cirroc Lofton) sind mit einem Shuttle auf dem Weg nach Ferenginar zum Großen Nagus, um diesem eine Botschaft zu überbringen. Unterwegs werden sie von vier Kampfschiffen des Dominion entdeckt. Nog und Jake versuchen zu fliehen und begeben sich dabei immer tiefer in den Raum des Dominion, als ihnen plötzlich die USS Valiant, die seit Monaten als verschollen gilt, zu Hilfe kommt und sie an Bord nimmt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Avery Brooks (Comdr. Benjamin Sisko) Aron Eisenberg (Nog) Rene Auberjonois (Odo) Cirroc Lofton (Jake Sisko) Michael Dorn (Lt. Commander Worf) Terry Farrell (Lt. Commander Jadzia Dax) Colm Meaney (Chief O'Brien) Originaltitel: Star Trek: Deep Space Nine Regie: Mike Vejar Drehbuch: Ronald D. Moore Kamera: Jonathan West Musik: Paul Baillargeon Altersempfehlung: ab 12