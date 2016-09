Syfy 19:25 bis 20:15 SciFi-Serie Stargate: Universe Pathogener Keim USA 2010 Stereo 16:9 Merken Eli (David Blue) und Rush (Robert Carlyle) bemerken, dass sich Chloe (Elyse Levesque) seit ihrer Entführung durch die Aliens immer merkwürdiger verhält. Bei ihren Nachforschungen entdecken sie, dass sie durch einen Krankheitserreger von den Aliens gesteuert werden kann und das Schiff ausspioniert. Inzwischen versucht Young (Louis Ferreira) die Luzianer in die Crew zu integrieren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Robert Carlyle (Dr. Nicholas Rush) Brian J. Smith (Matthew Scott) Elyse Levesque (Chloe Armstrong) David Blue (Eli Wallace) Alaina Huffman (Tamara Johansen) Jamil Walker Smith (Ronald Greer) Patrick Gilmore (Dale Volker) Originaltitel: Stargate: Universe Regie: Robert Carlyle Drehbuch: Robert C. Cooper Kamera: Michael C. Blundell Musik: Joel Goldsmith