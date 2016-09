Syfy 17:00 bis 18:35 SciFi-Film End of the World CDN 2013 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Verheerende Erdbeben und eine mysteriöse Plasmaschicht in der Atmosphäre machen den Erdbewohnern zu schaffen. Die Zukunft des blauen Planeten sieht düster aus. Letzte Hoffnung geht von zwei Science-Fiction-Fans aus, die sich zumindest in der Fiktion mit Endzeitszenarien auskennen. Kann ihr Plan die Menschheit vor dem Weltuntergang bewahren? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Brad Dourif (Dr. Walter Brown) Greg Grunberg (Owen Stokes) Graem Beddoes (Louis) Neil Grayston (Steve Palmer) Caroline Cave (Selena) Mark Hildreth (Max) Merrilyn Gann (Betty) Originaltitel: End of the World Regie: Steven R. Monroe Drehbuch: Jason Bourque, David Ray Kamera: Anthony C. Metchie Musik: Michael Neilson