Syfy 12:55 bis 13:45 SciFi-Serie Star Trek: Deep Space Nine In fahlem Mondlicht USA 1998 Stereo 16:9

Obwohl die Romulaner mittlerweile einen Nichtangriffspakt mit dem Dominion geschlossen haben, ist Sisko (Avery Brooks) wie besessen von der Idee, Romulus zum Verbündeten gegen das Dominion zu machen. Garak (Andrew J. Robinson) überzeugt Sisko schließlich, dass man es mit einer List schaffen könnte, die Romulaner auf die Seite der Föderation zu ziehen. Um dieses Ziel zu erreichen, wirft der Captain sämtliche moralischen Bedenken über Bord.

Schauspieler: Avery Brooks (Comdr. Benjamin Sisko) Andrew Robinson (Garak) Stephen McHattie (Vreenak) Rene Auberjonois (Odo) Michael Dorn (Lt. Commander Worf) Terry Farrell (Lt. Commander Jadzia Dax) Cirroc Lofton (Jake Sisko) Originaltitel: Star Trek: Deep Space Nine Regie: Victor Lobl Drehbuch: Michael Taylor Kamera: Jonathan West Musik: David Bell Altersempfehlung: ab 12