Syfy 09:15 bis 10:00 SciFi-Serie Stargate: SG-1 Die Parallelwelt USA 2007 Stereo 16:9 Merken Sam führt einen Test mit Merlins Gerät durch. Versehentlich transportiert sie sich dadurch in eine Parallelwelt. Landry herrscht dort als Präsident und auch das SG-1-Team hat sich völlig verändert. Sam will nichts lieber, als sofort wieder zurück in ihre Welt. Doch dazu bleibt erst mal keine Zeit, denn in dieser Realität wird die Erde von den Ori bedroht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ben Browder (Lt. Colonel Cameron Mitchell) Amanda Tapping (Lt. Col. Samantha Carter) Michael Shanks (Dr. Daniel Jackson) Christopher Judge (Teal'c) Claudia Black (Vala Mal Doran) Beau Bridges (Präsident Hank Landry) David Hewlett (Dr. Rodney McKay) Originaltitel: Stargate SG-1 Regie: Andy Mikita Drehbuch: Alan McCullough Kamera: Peter F. Woeste Musik: Neal Acree, Joel Goldsmith Altersempfehlung: ab 6

