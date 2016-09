National Geographic Wildlife 03:25 bis 04:15 Dokumentation Tiere außer Rand und Band Spiel mit dem Tod USA 2016 2016-09-27 15:20 Stereo 16:9 HDTV Merken Ein Schwarzbär zerkaut genüsslich das Kajak einer Frau, ohne sich von deren Protesten auch nur im Geringsten beeindrucken zu lassen. Ein Krokodil luchst einer Gruppe Wildhunden eine Impala-Antilope ab und stellt damit eindrucksvoll klar, wer im Fluss das Sagen hat. Killerwale kippen einen Seehund von einem Eisberg - geradewegs in ihr Maul. Und ein neugeborenes Bisonkalb manövriert sich entgegen aller Widrigkeiten aus einem gefährlich kalten Teich heraus. Spätestens wenn es darum geht, den eigenen Pelz zu retten, greifen die Stars von "Tiere außer Rand und Band" erneut tief in die Trickkiste. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Animals Gone Wild