National Geographic Wildlife 15:20 bis 16:05 Dokumentation Tiere außer Rand und Band Gefahrenzone USA 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Von rachsüchtigen Kreaturen bis zu lebensbedrohlichen Fallen und Begegnungen - diese Episode von "Tiere außer Rand und Band" präsentiert in spektakulären Aufnahmen, wie sich im Bruchteil einer Sekunde das Blatt zum Schlechten wenden kann. So zeigt ein Zirkuslöwe, weshalb er besser in der Wildnis aufgehoben wäre, und ein Hund macht eine extrem unangenehme Erfahrung auf der falschen Seite der Fahrzugtür. Zuletzt trauen ein paar Schwimmer ihren Augen nicht, als vor ihnen plötzlich Wale auftauchen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Animals Gone Wild