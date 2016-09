National Geographic Wildlife 12:55 bis 13:45 Dokumentation Wilde Inseln Unberührte Paradiese GB 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Die Britischen Überseegebiete in der Karibik und im Indischen Ozean bieten zahlreichen seltenen und zugleich außergewöhnlichen Arten Schutz. Auf unberührten Inseln tummeln sich unter anderem riesige Pinguinkolonien, und ausgedehnte Korallenriffe dienen den Meeresbewohnern als Lebensraum. Der Papageienfisch ist einer von ihnen. Mit seinem Schnabel weidet er an den Kalkoberflächen der Korallen und trägt damit zur Erosion bei. Eine Krabbenart ernährt sich hingegen von Pflanzen - und sie ist so groß, dass sie Kokosnüsse knacken kann. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Unseen Islands